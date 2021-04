Movimento é tranquilo em 2º dia de vacinação das forças de segurança

AM Ana Maria da Silva

Mais de mil pessoas foram vacinadas até esta terça (6/4) -

A Secretaria de Saúde continua a vacinação contra covid-19 para os profissionais das forças de segurança pública do Distrito Federal. Foram vacinadas 1.081 pessoas no primeiro dia, totalizando, até o momento, 1.479 profissionais de segurança vacinados.

As 2.310 doses de vacina contra covid-19 começaram a ser aplicadas nos profissionais da Segurança Pública no DF na manhã de segunda-feira (5 /4). Na Unidade Básica de Saúde (UBS) 4, do Guará, militares do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) foram vacinados. Para a corporação, foram destinadas 80 doses.

Durante a manhã, enquanto o Correio esteve no local, cerca de quatro pessoas apareceram para tomar a primeira dose do imunizante. O tempo de espera, por profissional, foi de três a cinco minutos. O policial Francisco Lemos da Cruz, 57 anos, chegou no local por volta de 11h50, em dez minutos conseguiu ser vacinado.

Após receber a primeira dose, o policial conta que a espera foi vivida com muita ansiedade. De acordo com Francisco, em sua equipe cerca de oito pessoas foram contaminadas pela covid-19. “Me senti muito feliz recebendo a primeira dose. A preocupação diminui um pouco, mas ainda vamos manter os critérios de segurança para não correr o risco de se contaminar”, diz.

Segundo os profissionais da saúde do posto, o movimento nesta manhã foi tranquilo. “Como as pessoas que vêm para receber a primeira dose agendaram, não há aglomeração. Aparece uma pessoa a cada 15 minutos”, afirmou profissional de saúde, que preferiu não se identificar.

Critérios de distribuição

De acordo com o secretário de Segurança Pública, delegado Júlio Danilo, a divisão escalonada das doses levou em consideração critérios estabelecidos pela Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde (MS), informados por meio de nota técnica (Nº 297/2021).

O documento recomenda a disponibilização das doses para profissionais das forças de segurança e salvamento e forças armadas envolvidos diretamente nas ações de combate à covid-19, ordenados por prioridade. A ordem da vacinação segue da seguinte forma: trabalhadores envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes; trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar; trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a covid-19; trabalhadores envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público independente da categoria.

Nesta terça (6/4), a primeira fase da imunização será das 8h às 12h e das 13h às 17h. Confira o cronograma abaixo.

Polícia Militar

770 profissionais

Local: UBS 1 (Núcleo Bandeirante)

Dias: nesta terça, 6/4, (manhã e tarde)

Bombeiros

460 profissionais

Local: UBS 1 (Estrutural)

Dias: nesta terça. 6/4, (manhã e tarde)

Polícia Civil

350 profissionais

Local: UBS 1 (Guará)

Dias: nesta terça, 6/4, (manhã e tarde)

Polícia Federal

240 profissionais

Local: UBS 1 (Riacho Fundo)

Dias: nesta terça. 6/4, (manhã e tarde)

Ministério da Justiça

120 profissionais

Local: UBS 1 (Candangolândia)

Dias: nesta terça, 6/4, (manhã e tarde)

Detran

80 profissionais

Local: UBS 4 (Guará)

Dia: nesta terça, 6/4, (tarde)

Polícia Rodoviária

70 profissionais

Local: UBS 1 (Candangolândia)

Dias: nesta terça, 6/4, (manhã e tarde)

SSP-DF

50 profissionais

Local: UBS 1 (Riacho Fundo)

Dias: nesta terça, 6/4, (manhã e tarde)

Depen

30 profissionais

Local: UBS 1 (Candangolândia)

Dias: nesta quarta, 7/5, (manhã)