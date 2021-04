Covid-19: Saúde troca direção do Comitê de Vacinação

SS Samara Schwingel

O comitê foi criado em janeiro para acompanhar a campanha de vacinação contra a covid-19 - (crédito: LOIC VENANCE / AFP)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal realizou uma troca no comando do Comitê de Operacionalização da Vacinação contra covid-19. Segundo portaria publicada em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF) de segunda-feira (5/4), o cargo antes ocupado pelo secretário-adjunto de assistência à Saúde, Petrus Sanchez, passa a ser do subsecretário de Vigilância em Saúde, Divino Valero.

Além disso, a estrutura do comitê foi reduzida. Agora, participará apenas um membro de cada subsecretaria, sendo elas: Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS); Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde (SAIS); Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP); e Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde (SINFRA). O Comitê funciona desde 18 de janeiro de 2021, um dia antes do início da vacinação contra covid-19 no DF.

A troca ocorre após a vacinação para idosos ser interrompida por falta de doses. Agora, a Secretaria de Saúde aguarda receber mais 10 mil doses de imunizantes neste quarta-feira (7/4) para, então, avaliar se haverá uma ampliação da campanha.