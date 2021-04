Saúde divulga aposentados pré-aprovados para atuar no combate à covid-19

SS Samara Schwingel

Os servidores vão auxiliar no combate à covid-19 em hospitais e postos do DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal publicou, nesta terça-feira (6/4), a lista dos servidores aposentados pré-aprovados para auxiliar no atendimento ao público com covid-19 na rede pública. A lista dos 250 aprovados foi publicada no Diário Oficial do DF.

O candidato que desejar entrar com recurso contra a nota preliminar ou eliminação do processo seletivo tem um prazo de três dias, das 0h de 7 de abril de às 23h 59min de 9 de abril. Para o recurso, o candidato terá que enviar a solicitação por meio de formulário oficial, para o e-mail: recursosesdf@gmail.com sob o título “Recurso: Processo Seletivo Simplificado Emergencial”.

O formulário pode ser acessado no site da Secretária de Saúde. Recursos inconsistentes, ilegíveis e em formulário diferente do exigido serão negados. Além disso, não serão aceitos recursos enviados após o prazo estipulado.



A publicação do resultado final está prevista para 15 de abril. Confira aqui a lista dos pré-aprovados.