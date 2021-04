Em um mês, CEB registra 6,2 mil negociações de faturas em aberto

CB Correio Braziliense

Esse é um número recorde de negociações de dívidas em um período de 30 dias - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Após mudança no controle acionário da Companhia Energética de Brasília (CEB Distribuição/CEB-D), que completou um mês, a empresa registra balanço positivo das ações comandadas pela gestão da Neoenergia. Entre os resultados celebrados, está o número recorde de negociações de dívidas em um período de 30 dias. Segundo a CEB-D, foram 6,2 mil faturas em aberto negociadas — número seis vezes maior que a média mensal.

O índice foi impulsionado pelas facilidades no pagamento com flexibilização das possibilidades ofertadas aos clientes, como a redução de 20% do valor de entrada para a quitação de dívida e parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. A distribuidora também anunciou a parceria com o aplicativo RecargaPay, que concede desconto de R$ 20 reais na primeira quitação da fatura do cliente utilizando a plataforma.

A empresa também convidou clientes comerciais e industriais para negociarem débitos com condições diferenciadas, além de criar uma campanha Saldão 30%, que concede 100% de isenção de multa, juros e correção monetária de contas atrasadas a mais de 180 dias. Todas essas opções possibilitaram que mais pessoas possam quitar as dívidas.

Em outra frente de atuação, a CEB-D tem dedicado atenção especial à fiscalização e regularização de ligações clandestinas. O trabalho tem como principal foco a segurança da população. Em um mês, foram promovidas 4.054 inspeções para remover irregularidades que colocam em risco a vida de pessoas, prejudicam o fornecimento e representam prejuízo para toda a população. As ações contribuíram também com recuperação de mais de 11 milhões de quilowatts-hora (kWh) de energia, o suficiente para abastecer 54 mil unidades consumidoras durante um mês.

Melhorias no serviço

De acordo com informação da CEB Distribuição, em 30 dias houve uma melhora do índice da qualidade do fornecimento de energia registrado na série histórica do mês, no DF. Em março, a marca que afere a duração média de interrupção por clientes chegou a 0,5 horas. O desempenho é 12% melhor que o registrado no mesmo período do ano passado.

Na prática, significa que os consumidores do DF contam com um fornecimento mais contínuo e confiável, com menos horas de falta de energia. “Estamos apenas no início da nossa jornada para transformar a CEB Distribuição em uma empresa de referência nacional do setor elétrico. Os resultados obtidos no primeiro mês, no entanto, são expressivos e indicam que estamos no caminho certo para conquistar cada vez mais a satisfação dos clientes e melhorar a qualidade dos nossos serviços", destacou o presidente da CEB-D, Frederico Candian.

"Iniciamos o plano de investimentos para modernizar e automatizar a rede, trazendo impactos positivos tanto para a população quanto para a atração de novos investimentos no Distrito Federal”, complementa Candian. Entre as modernizações está o auxílio da tecnologia de realidade aumentada para inspecionar todas as 42 subestações da concessão.

As imagens captadas por óculos especiais com uma câmera acoplada eram enviadas em tempo real para análise de engenheiros especializados que se encontravam nas cidades de Salvador, na Bahia, e em Campinas, São Paulo. A mesma inovação será utilizada para inspeção das redes subterrâneas. As equipes técnicas também promoveram inspeções em mais de 1.000 quilômetros de redes de distribuição e subtransmissão para direcionar as execuções das manutenções nos próximos meses.

Outra mudança foi a automação na rede elétrica no Recanto das Emas. Denominado Self-healing, o sistema de inteligência isola um eventual defeito na rede e promove a recomposição automática do fornecimento de energia na maior parte da área afetada. A inovação já está beneficiando mais de 8,8 mil habitantes da região. Até o fim do ano, mais 20 outros sistemas devem ser instalados em diferentes localidades. A intenção é assegurar a continuidade do serviço prestado pela CEB-D.

A empresa também está priorizando os trabalhos direcionados para locais dedicados ao enfrentamento da covid-19. Com o agravamento da pandemia, a distribuidora realizou o mapeamento de 45 centros médico-hospitalares no DF, por onde foram iniciadas as ações preventivas de inspeção e manutenção da rede elétrica.