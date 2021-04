Covid-19: troca no comitê de vacinação do DF estava definida desde quinta-feira

SS Samara Schwingel

Secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Petrus Sanchez, foi substituído por Divino Valero, subsecretário de Vigilância à Saúde - (crédito: Ed Alves)

A troca na coordenação no Comitê de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal foi definida pelos gestores da Secretaria de Saúde (SES-DF) na semana passada. Fontes da pasta ouvidas pelo Correio afirmaram que os problemas na campanha no último fim de semana — como falta de doses e problemas com "fura-filas — não influenciaram na decisão.

Então coordenador do comitê, o secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Petrus Sanchez, passará a cuidar da gestão dos leitos em unidades de terapia intensiva (UTIs) voltados ao tratamento contra a covid-19. A escolha de Divino Valero, subsecretário de Vigilância à Saúde, para o cargo decorreu da experiência do subsecretário em campanhas de vacinação.

Assim, os gestores entenderam que cada integrante da pasta poderia se dedicar a uma frente de combate à pandemia e evitar a exaustão do grupo. A oficialização da troca saiu em uma portaria publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de segunda-feira (5/4).