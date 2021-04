Polícia prende dupla após assalto no Gilberto Salomão

AM Ana Maria Silva

Polícia apreendeu R$10 mil em espécie durante a prisão dos assaltantes - (crédito: Divulgação/PCDF)

Na noite desta terça-feira (6/4), a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da equipe da 10ª Delegacia de Polícia, realizou a prisão em flagrante de dois homens acusados de roubo de veículo e de dinheiro no Centro Comercial Gilberto Salomão (Lago Sul). O crime ocorreu no último sábado (3/4).

De acordo com a PCDF, durante o crime foram roubados, além do veículo, a quantia de R$10 mil reais em espécie. Os assaltantes utilizaram arma de fogo durante o ataque. A corporação explica que os indivíduos foram identificados após diligências ininterruptas, que possibilitou o descobrimento da localização e prisão dos criminosos.

A PCDF reforça que, com o flagrante, foi possível realizar a apreensão de outro veículo utilizado no roubo, além do carro da vítima e quantia em dinheiro roubada. A dupla foi presa em uma residência no Itapoã. Após as formalidades legais, os envolvidos, que são irmãos, foram recolhidos à carceragem da PCDF, na qual permanecem à disposição da Justiça.