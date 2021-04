Idoso desaparecido é encontrado morto em córrego de Águas Claras

DD Darcianne Diogo

Idoso foi encontrado morto em córrego de Águas Claras - (crédito: Arquivo pessoal)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) encontrou o corpo de um homem, nesta terça-feira (6/4), em um córrego de Águas Claras. A vítima foi identificada como Roldão Malaquias, de 92 anos, que estava desaparecido desde 27 de março, após sair de casa de bicicleta, na QNN 06 de Ceilândia, segundo relato de familiares. O caso é investigado pela 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

De acordo com os parentes do idoso, policiais civis ligaram para a família para perguntar detalhes do homem, como a roupa que ele estava vestido. Na manhã desta quarta-feira (7/4), os familiares fizeram reconhecimento no Instituto de Medicina Legal (IML) e identificaram Roldão. Ainda segundo os parentes, o homem foi encontrado sem marcas de violência e estava em estado de decomposição.

Com base na ocorrência da PCDF, o idoso foi localizado no córrego na tarde de terça-feira (6/4), na Colônia Agrícola Governador, em Águas Claras. Duas equipes da 21ª DP se deslocaram ao local e se depararam com o cadáver em estado avançado de decomposição, deitado de bruços. A perícia foi acionada e militares do Corpo de Bombeiros foram chamados para a remoção do corpo. As investigações seguem em andamento.