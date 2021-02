Mulher é encontrada morta em obra do túnel de Taguatinga Centro

SP Sarah Peres

Ainda não se sabe se a mulher foi vítima de um acidente ou de um homicídio - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Trabalhadores da obra do túnel de Taguatinga Centro localizaram um corpo na manhã de segunda-feira (8/2). Maria Lina da Silva Henrique, 54 anos, estava desaparecida desde domingo (7/2), quando familiares registraram um boletim de ocorrência na 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte). Com a localização da vítima, o caso passa a ser apurado pela 12ª DP (Taguatinga Centro). A principal hipótese é de morte por acidente, mas nenhuma linha de investigação é descartada.

O corpo de Maria foi encontrado embaixo do viaduto que liga Taguatinga Sul e Norte, e à entrada da Via Elmo Serejo. O espaço está interditado para a construção do túnel e, por isso, não está recebendo o trânsito de veículos.

Após a Polícia Civil ser acionada, o local precisou ser preservado para perícia. Próximo ao cadáver houve a localização da bolsa da vítima. Dentro constava o documento de Maria, por meio do qual ocorreu a identificação da mulher.

A filha e o genro de Maria foram chamados à 12ª DP ainda na noite de segunda-feira (8/2), e puderam levar os pertences da mulher. Muito abalados com a notícia do falecimento da vítima, eles não conseguiram prestar depoimento. Eles devem ser acionados novamente para dar mais esclarecimentos.

Os agentes aguardam o laudo pericial do Instituto de Medicina Legal (IML), que determinará a causa do óbito. Assim, poderá se confirmar se Maria morreu após cair no canteiro de obras, ou se teria sido empurrada. Nenhum dos trabalhadores do local teriam visto o momento da queda da vítima.