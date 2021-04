Hemocentro precisa de doação de sangue e pede ajuda da população

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 5/2/19)

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) registrou baixa na doação de sangue nos últimos dias. Desde o início de 2021, a média é de 160 doações diárias. Na segunda (5/4) e na terça-feira (6/4), apareceram apenas 125 doadores em cada dia. No momento, os estoques de O negativo, A negativo e B negativo estão em nível baixo.

Na primeira quinzena de março, o movimento foi ainda mais fraco e registrou baixa de 60%. Embora os números tenham apresentado melhora nas últimas semanas, os bons resultados precisam ser constantes para evitar a oscilação dos estoques, o que afeta a distribuição dos hemocomponentes aos hospitais.

O estoque de sangue é atualizado diariamente e está disponível no site do Hemocentro. A fundação ressalta que é importante esclarecer que a bolsa cheia não significa que não precisa doar sangue. “Se a bolsa na imagem está cheia, significa que temos vários doadores regulares que mantêm o estoque daquele grupo em nível seguro”, disse nota enviada pela FHB.

Então, é importante que o doador compareça ao Hemocentro de forma regular, respeitando o intervalo entre uma doação e outra. A doação constante é fundamental para que as bolsas da nossa imagem nunca esvaziem.

A fim de evitar aglomerações, o agendamento da doação é obrigatório e deve ser feito pelo site ou pelo telefone 160, opção 2. O horário de atendimento do Hemocentro de Brasília é de segunda a sábado, das 7h às 18h. Caso o candidato perceba que não vai poder comparecer no dia ou horário programado, deve cancelar o atendimento para liberar a vaga para outro interessado.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 51 kg e estar em bom estado de saúde. Quem fez algum procedimento estético, passou por cirurgia ou algum tipo de endoscopia, ficou doente e/ou fez uso de medicamentos recentemente deve consultar o site do Hemocentro para saber se está impedido de doar.

O candidato à doação de sangue precisa estar bem alimentado, mas deve evitar alimentos gordurosos e derivados do leite pelo menos três horas antes da doação. Além disso, não deve ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação e precisa beber bastante água 24 horas antes de doar. É obrigatório apresentar documento de identificação oficial com foto, em bom estado de conservação e dentro do prazo de validade.

*Com informações do Hemocentro