Covid-19: Saúde tem kits de intubação garantidos para mais dois meses

SS Samara Schwingel

(crédito: Amanuel Si9leshi/AFP)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal tem estoque de kits de intubação para mais dois meses de uso. A informação foi repassada pelo secretário Osnei Okumoto, durante coletiva na tarde desta quarta-feira (7/4). Segundo ele, os estoques são renovados constantemente e, por isso, não há risco de desabastecimento na rede pública.

"Esse kit é formado, por exemplo, por sedativos e anestésicos. Quando o de alguma marca acaba, conseguimos substituir por outra fórmula”, disse. Segundo Okumoto, a pasta realiza compras constantes dos insumos. Os kits são utilizados em pacientes internados com a covid-19.



Ele garantiu que não há riscos de falta de oxigênio no DF. Também presente na coletiva, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, confirmou a afirmação do gestor da Saúde e disse que o DF utiliza, atualmente, menos de 18% do contrato de fornecimento de oxigênio.