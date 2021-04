Covid-19: taxa de transmissão cai para 0,86 nesta quarta-feira no DF

SS Samara Schwingel

Segundo Gustavo Rocha, os efeitos da queda na taxa só serão sentidos em algumas semanas - (crédito: Joel Rodrigues/Agencia Brasília)

A taxa de transmissão da covid-19 registrou uma importante queda no Distrito Federal. O índice, que no início da semana estava em 0,91, chegou a 0,86 nesta quarta-feira (7/4). A informação foi divulgada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha.

“São reflexo das medidas tomadas ao longo do último mês”, considerou o secretário durante coletiva no Palácio do Buriti. Gustavo ainda destacou que o índice está próximo ao registrado antes da pior fase da crise sanitária.

Porém, ele afirmou que os efeitos desta queda só serão sentidos mais para frente, tanto na redução de ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) quanto na fila de espera por um leito.