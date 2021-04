DF deve retomar vacinação de idosos com 66 anos neste sábado, diz Ibaneis

SS Samara Schwingel

(crédito: Arquivo)

O Distrito Federal deve receber, nesta sexta-feira (9/4), mais 64 mil doses de imunizantes contra a covid-19. Com a nova remessa, segundo o governador Ibaneis Rocha (MDB) confirmou ao Correio, a vacinação dos idosos com 66 anos deve ser retomada.

Do novo lote, cerca de 43 mil doses serão destinadas para a D2, segunda dose. Outras 5.008 doses devem ser destinadas aos profissionais de saúde, 2.237 para a segurança pública e 14.066 para os idosos. Segundo a previsão, não haverá, uma ampliação do público alvo da campanha.



A imunização dos idosos chegou a ser interrompida por falta de vacinas, já que, do lote de 116 mil doses recebidas pela Secretaria de Saúde na semana passada, apenas 1.111 foram destinadas a este público, que totaliza 18 mil pessoas no DF. Com um remanejamento, a pasta conseguiu vacinar 3,6 mil idosos com 66 anos.

Covid-19

Nas últimas 24 horas, 83 mortes por conta da covid-19 foram registradas no Distrito Federal. Em relação às infecções, 1.139 casos novos da doença surgiram na capital. A média móvel de contaminados está em 1.263 e a de óbitos em 71,85. Comparado aos números de 14 dias atrás, houve aumento de 44,85% das mortes e queda de 17% no número de casos do novo coronavírus. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF.