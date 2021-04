Por falta de novas doses, GDF interrompe vacinação de idosos com 66 anos

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, anunciou, em coletiva nesta segunda-feira (5/4), que a vacinação de idosos com 66 anos ficará temporariamente suspensa no DF. O motivo seria a falta de mais doses. A pasta aguardará o envio de novas remessas pelo Ministério da Saúde para dar continuidade ao atendimento.

"Quando tivermos mais vacinas e definição de uso para a primeira dose pelo Ministério da Saúde, vamos informar em nossos meios de comunicação (a data de retorno do atendimento a esse grupo)", ressaltou o secretário. "Enquanto isso, essa faixa etária não deve procurar mais (os pontos de vacinação), porque apenas pessoas que receberão a segunda aplicação devem ir (aos postos)", completou Osnei Okumoto.

O Distrito Federal deve receber mais 10 mil doses de vacinas na próxima quarta-feira (7/4), mas ainda não se sabe a destinação definida pelo Ministério da Saúde — se elas serão para a primeira aplicação em novos grupos ou para a segunda dose.

A imunização desse público ficou definida na quinta-feira (1º/4), com a chegada de um lote de 116 mil doses. No entanto, a definição da secretaria foi pelo uso de quase todas as unidades na aplicação do reforço. Apenas 1.111 vacinas estavam separadas para pessoas com 66 anos.

Com um remanejamento de mais 2,4 mil doses remanescentes no fim de semana, a pasta conseguiu imunizar, de sábado (3/4) até a manhã desta segunda-feira (5/4), cerca de 3,6 mil idosos da faixa etária. O secretário Osnei Okumoto afirmou que o DF tem, aproximadamente, 18 mil pessoas desse grupo.