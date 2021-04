Forças de segurança apreendem mais de 60kg de drogas nesta semana no DF

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

Mais de 60kg de drogas foram apreendidos pelas polícias Civil e Militar do Distrito Federal ao longo desta semana. Dois jovens, de 23 e 28 anos, foram presos, nesta terça-feira (7/4), por tráfico de drogas, durante a operação Cilada, deflagrada pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor O).

Investigadores da Seção de Repressão às Drogas e Seção de Crimes Violentos foram até o Condomínio Privê, em Ceilândia, e encontraram 14kg de maconha, 500g de pasta base de cocaína, material para acondicionamento da droga e dinheiro. A dupla foi presa em flagrante.



Na segunda-feira (5/4), em outra operação, policiais da 17ª DP (Taguatinga Norte) apreenderam 42,5kg de cocaína. A ação durou mais de 12 horas e, segundo as investigações, um dos presos era um dos maiores traficantes da região. No mesmo dia, à noite, a Polícia Militar do DF encontrou mais de 6kg de maconha, uma arma de fogo e outras drogas, no Gama. Um jovem de 20 anos, também investigado em outra ocorrência por usar moeda falsa, foi preso.



Planaltina

Em mais uma operação, a PCDF deflagrou, na segunda-feira, a operação Colligare para coibir o tráfico de drogas em Planaltina. Após cerca de um mês de investigação, a equipe da 16ª DP localizou dois fornecedores de entorpecentes; um deles residia no Guará e foi detido no momento em que saia de moto para fazer a entrega das substâncias.

No total, foram apreendidos mais de 4kg de maconha, além de um carro e uma moto usados para o tráfico e uma máquina de cartão de crédito utilizada para receber pagamento dos entorpecentes. A dupla foi autuada em flagrante e colocada à disposição da Justiça.