Polícia Militar apreende quase 6kg de maconha e outras drogas no Gama

PM Pedro Marra

Na operação, a PMDF apreendeu também uma arma de fogo e outras drogas - (crédito: PMDF/Divulgação)

Durante patrulhamento tático operacional no Gama, policiais militares do Grupo Tático Operacional 29 (9º Batalhão) apreenderam quase 6kg de maconha, uma arma de fogo e outras drogas, na noite de segunda-feira (5/4), por volta das 22h30. Na ação, um homem de 24 anos foi autuado por tráfico de drogas na 20ª Delegacia de Polícia (Gama).

O suspeito também é investigado em outro caso por usar moeda falsa. A ocorrência foi registrada em dezembro de 2020, quando ele foi autuado por porte de entorpecente. Durante o patrulhamento, militares avistaram seis pessoas em atitude suspeita na Quadra 20 do Setor Oeste do Gama. Os indivíduos notaram a presença dos PMs e fugiram pelas quadras da região.

Os policiais militares conseguiram abordar três deles, mas nada de irregular foi encontrado. Durante a fuga, os policiais notaram que um dos fugitivos entrou em uma casa localizada em um beco. Com autorização do casal que mora no local, entraram no imóvel.

Na residência, os policiais militares encontraram, dentro de uma máquina de lavar, aproximadamente 6kg de maconha, 500g de crack, 100g de cocaína, uma arma de fogo Beretta calibre 635 sem munições, vários itens para embalar drogas e R$50 em espécie.

Taguatinga Norte



Em Taguatinga Norte, a 17ª DP também fez outra apreensão na segunda-feira (5/4). A equipe da unidade encontrou 42,5kg de cocaína durante operação no Setor de Oficinas da cidade. A ação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) durou mais de 12 horas e, segundo a delegacia, o preso era um dos maiores traficantes da região. O suspeito tinha uma prensa industrial utilizada para compactar a droga, máquina essa que foi apreendida com vestígios de cocaína.

A Operação Big Theeth durou mais de 12 horas, segundo a 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) (foto: PCDF/Divulgação)

A Operação Big Theeth (Dente grande, em inglês) se refere ao nome da loja na qual o laboratório do homem de 25 anos funcionava e ao apelido atribuído ao autor. A ação policial foi feita a partir de denúncias recebidas no feriado da Páscoa. O suspeito foi levado ao cárcere da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

PCDF incinera toneladas de cocaína



Nesta terça-feira (6/5), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), faz operação para destruir cerca de duas toneladas de drogas de várias espécies, como cocaína, crack, skunk e maconha. Essa é a primeira incineração de 2021.

PCDF faz operação para destruir cerca de duas toneladas de drogas de várias espécies, como cocaína, crack, skunk e maconha. (foto: PCDF/Divulgação)

Na ação, policiais civis lotados da Cord, da Divisão de Operações Especiais (DOE) e da Divisão de Operações Aéreas (DOA) farão o transporte da droga até uma empresa de incineração de lixo especial, situada em Santo Antônio do Descoberto (GO). Agentes do Departamento de Trânsito (Detran-DF) também apoiam o serviço na escolta do comboio.