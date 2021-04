Motoristas de transporte escolar reivindicam auxílio emergencial

AM Ana Maria da Silva

Cerca de 2.046 pessoas fazem parte da categoria no DF, sendo que 80% trabalham com escolas públicas - (crédito: Ana Maria da Silva)

O pagamento do novo auxílio emergencial mobilizou um grupo de motoristas de transportes escolares na manhã desta quinta-feira (8/4). O ato tem como objetivo solicitar ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), a inclusão da categoria no benefício. Cerca de 50 vans se reuniram no estacionamento da Praça do Buriti para a manifestação.

De acordo com o presidente do Sindicato de Transportes Escolares de Brasília (Sintresc-DF), Nazon Simões Vilar, cerca de 2.046 pessoas fazem parte da categoria no DF, sendo que 80% trabalham com escolas públicas. “Esse grupo está parado totalmente. Desde o ano passado, não trabalham e estão sem renda”, pontua.

Nazon explica que, durante 2020, a categoria conseguiu receber um auxílio de R$1.200, que foi prorrogado por três meses em parcelas de R$600. “Esse benefício era a renda dos trabalhadores e terminou agora, no mês de fevereiro”, pontua.

Segundo o presidente, o ato irá durar até o governador do DF dar um posicionamento. Enquanto isso, a categoria aguarda em frente ao Palácio do Buriti. “Não tem previsão de término”, pontua.

Nazon ressalta que a categoria se reuniu com o governo em outros momentos solicitando ajuda. “Nós já tivemos reuniões com o presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), Rafael Prudente (MDB), com o deputado distrital Valdelino Barcelos (PP), que nos representa, com o secretário de economia do DF, André Clemente. Todos estão de acordo em ajudar a categoria. Só depende, agora, do sim do governador”, pontua.