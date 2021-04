Detran-DF apreende veículo com 335 infrações de trânsito

CB Correio Braziliense

Detran-DF apreende veículo com 335 infrações - (crédito: Divulgação/ SSP-DF)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) apreendeu um veículo com 335 infrações de trânsito, totalizando R$ 62.829,50 de multas em aberto. O flagrante ocorreu durante a operação Cartas marcadas, na noite de terça-feira (6/4).

Além das autuações, segundo o Detran, o veículo acumulava débitos referentes a Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), licenciamento e seguro obrigatório. O total da dívida ultrapassava os R$65 mil. Durante a abordagem, os agentes constataram que o último licenciamento foi em 2015 e o condutor estava inabilitado.

O veículo foi removido para o depósito do Departamento e só poderá ser liberado para circulação após quitação dos débitos. Caso o proprietário não faça a regularização em 60 dias, o automóvel poderá ir a leilão.

Operação

A ação faz parte da operação Cartas Marcadas que visa tirar de circulação os automóveis com altos débitos e infratores contumazes, com o objetivo de oferecer maior segurança no trânsito do Distrito Federal.

No dia 1º de março, os agentes do Detran apreenderam, na via de acesso à Ponte JK, um Celta, ano 2009, com último licenciamento de 2017 e 26 infrações, totalizando um débito de R$21.522,28. Segundo o órgão, no mês de março, foram feitas três grandes apreensões.

No dia 23 de março, o Detran flagrou, próximo à UBS 1 de Taguatinga, um Nissan Versa com 230 multas em aberto, sendo a maioria por excesso de velocidade, totalizando R$45.220,40 em débitos. Já no dia 16 de março, uma BMW apresentou débito de R$9 mil. Em 4 de março, agentes flagraram uma moto com 3,9 mil infrações de trânsito, acumulando 256 mil débitos. O flagrante ocorreu próximo ao JK Shopping, na avenida Hélio Prates.