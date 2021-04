Secretaria da Mulher e OEI abrem inscrições de cursos em economia criativa

AD Alice Dias*

(crédito: Divulgação/OEI)

A Secretaria da Mulher e a Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura (OEI) lançam uma nova rodada de cursos gratuitos em economia criativa voltados para mulheres do Distrito Federal com foco no empreendedorismo feminino e que fazem parte do Projeto Mulheres Hipercriativas, que tem apoio da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.

As novas ofertas de capacitação serão anunciadas nesta quinta-feira (8/4), em uma live pelo YouTube da oeibrasil, às 18h. Serão 570 matrículas disponíveis e as aulas terão início nos dias 12 e 15 de abril, conforme cronograma de cada curso. Nas formações estão inclusos cursos de artesanato (Design de Bolsas e Sacolas), moda (Moda Transformadora com Upcycling), fotografia (Fotografia para Moda Feminina) e gestão empreendedora (Comunicação Estratégica, Competências Emocionais para Empreender), entre outras atividades.

A secretária Ericka Filippelli afirma que as mulheres são as mais afetadas pelo contexto que estamos vivendo. “O GDF está preocupado em oferecer mais oportunidades para que as mulheres possam empreender de casa, de maneiras criativas e inovadoras, em áreas da economia criativa, com grandes oportunidades no mercado de trabalho”, reforça a secretária.

As aulas serão ministradas por professoras-facilitadoras, empreendedoras do DF que desenvolvem alguma atividade bem-sucedida e que agora terão oportunidade de compartilhar seus conhecimentos com outras mulheres interessadas no assunto. As professoras receberam treinamento específico por meio da coordenação pedagógica do projeto Mulheres Hipercriativas para repassar o conteúdo da capacitação na modalidade a distância.

Os cursos terão 20h ou 10h de carga horária com certificado. As aulas se enquadram tanto para quem deseja começar um novo projeto, quanto para quem busca aperfeiçoar o próprio negócio com novas técnicas. Mais informações disponíveis no site Mulheres Hipercriativas.



Projeto Mulheres Hipercriativas

Esta é a segunda etapa de lançamento dos cursos oferecidos pelo Projeto Mulheres Hipercriativas. A iniciativa conta com a parceria de gestoras públicas, líderes comunitárias e empresárias do DF que ajudam de forma voluntária como embaixadoras do projeto. A ideia é que essas mulheres já consolidadas no meio profissional reforcem a proposta do projeto para motivar e inspirar novos talentos por meio de sua trajetória empreendedora e trocar experiência no ramo em que são especialistas, criando uma grande e potente rede de colaboração e desenvolvimento entre as mulheres da cidade.