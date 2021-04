Covid-19: variante de Manaus é predominante no DF

SS Samara Schwingel

A variante de Manaus pode explicar a maior letalidade e o contágio - (crédito: Divulgação )

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal afirmou, nesta quinta-feira (8/4), que a variante do coronavírus de Manaus, a P1, é a predominante no DF. Segundo o secretário de Saúde Osnei Okumoto, um sequenciamento genético realizado pelo Laboratório de Saúde Central do DF (Lacen-DF) em 59 amostras identificou a variante em 55 delas.

Ainda segundo o secretário, nas amostras sequenciadas não houve nenhuma com o vírus que circulou no DF no início da pandemia. Três não foram identificadas e uma era da variante B 117, do Reino Unido.

No início de março, o GDF desconfiava que a P1 fosse a predominante no DF. Segundo Okumoto, a confirmação explica a mudança de perfil da pandemia na capital federal. Março foi o mês mais letal, principalmente para jovens de até 39 anos.

Também presente na coletiva, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, afirmou que a vacina contra covid-19 do Instituto Butantan (SP), a Coronavac, tem 50% de proteção contra a variante de Manaus apenas com a primeira dose.