SS Samara Schwingel

Os idosos não precisam agendar a vacinação - (crédito: Minervino Junior/CB D.A Press)

A partir dessa sexta-feira (9/4), os idosos com 66 anos voltarão a ser vacinados contra a covid-19 no Distrito Federal. No total, serão 50 pontos de vacinação aplicando as cerca de 14 mil doses de imunizantes disponíveis para este público.

A informação foi confirmada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, em coletiva no Palácio do Buriti nesta quinta-feira (8/4). A intenção do GDF é aplicar grande parte das doses neste primeiro dia.

No sábado (10/4), a vacinação continuará, mas, como adiantou o Correio, será apenas por drive-thru. Os pontos que atenderão serão o do Estacionamento 13 do Parque da Cidade, do shopping Iguatemi e da Faculdade Unieuro em Águas Claras.

Os pontos das Unidades Básicas de Saúde (UBS) funcionam das 8h às 17h e os drives-thrus, das 9h às 17h. Para os idosos, não é necessário agendamento.