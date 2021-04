Sesc-DF atuará em 3 pontos de vacinação por drive-thru no fim de semana

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Com o intuito de auxiliar o Governo do Distrito Federal na imunização contra a covid-19, o Sesc-DF irá atuar em três pontos de vacinação por drive-thru neste fim de semana. No sábado (10/4) e no domingo (11/4) funcionarão drive-thrus no Taguaparque e na unidade do Sesc em Ceilândia. No domingo, também será montado um na Torre de TV. Todos vão operar das 9h às 17h.

A estrutura física e profissionais capacitados serão ofertados pelo Sesc com o objetivo de reduzir possíveis filas do grupo prioritário em outros pontos de vacinação. As vacinas são as disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e seguem o cronograma previsto pelo GDF. Os grupos aptos para serem vacinados são de idosos com mais de 66 anos e profissionais de segurança pública e de saúde da rede privada.

De acordo com o diretor regional do Sesc-DF, Moisés Brandão, a ação conjunta faz parte da missão do Sesc-DF no atendimento à população. "O momento exige a cooperação de todos os que atuam em prol do bem-estar da população. O Sesc-DF seguirá a sua missão institucional com afinco, fazendo todo o possível para superarmos a pandemia o quanto antes, e a vacinação é o caminho mais certo para isso", afirma.



A coordenadora da área de saúde do Sesc-DF, Auxiliadora Gonçalves França, conta que a Secretaria de Saúde do DF irá disponibilizar no mínimo 600 doses da vacina para atender cada ponto. A entrega pode aumentar conforme a necessidade em cada drive-thru ao longo do dia.

O Sesc está mobilizando mais de 200 funcionários das áreas de saúde, nutrição, assistência, logística e administração para atender a comunidade neste fim de semana. Para garantir a segurança nos locais e apoiar as operações logísticas, a entidade terá o apoio da Polícia Militar de Distrito Federal, do Detran e das Administrações Regionais.

Arrecadação de alimentos

O programa de combate à fome e desperdício de alimentos Mesa Brasil Sesc, no Distrito Federal, arrecadará alimentos não perecíveis nos drive-thru de vacinação do Taguaparque, Sesc Ceilândia e da Torre de TV. As doações serão destinadas às instituições sociais cadastradas no programa.

Para receber a dose, basta levar documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina. Caso não tenha o cartão de vacina, um novo será emitido.