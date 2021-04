Frio continua até o fim de semana em todo o DF: mínima pode chegar a 13ºC

CB Correio Braziliense

Vento e baixas temperaturas marcam o final da semana no DF - (crédito: André Dib/Divulgação)

Levantar da cama, na manhã desta sexta-feira (9/4), foi uma daquelas missões difíceis para o brasiliense. Isso porque o friozinho chegou com tudo na capital federal e, ao que tudo indica, os próximos dias serão de temperaturas baixas. É hora de tirar os casacos do guarda-roupas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima foi registrada nesta madrugada e chegou a 14,6ºC, no Paranoá. A máxima deve ficar em 27ºC, no período mais quente do dia. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 100%.

Embora o frio predomine nesta sexta-feira (9/4), o sol aparece um pouco no decorrer do dia. Segundo o meteorologista Olivio Bahia, há chances pequenas de chuva. "Hoje, ficamos com muitas nuvens e uma pequena possibilidade de chuva. Se ocorrer, será de forma muito localizada e rápida", disse.

A velocidade dos ventos também assustou os brasilienses entre a madrugada e a manhã desta sexta. Olívio informou que, no centro de Brasília, a rajada chegou a 41,8 km/h.

Para o fim de semana, a previsão é de mais frio ainda. No sábado (10/4), a temperatura mínima pode chegar aos 13ºC. O tempo volta a esquentar na próxima semana.