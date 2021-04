Idoso é vacinado contra a covid-19 no dia do aniversário

PM Pedro Marra

Aloísio Moreira, completou 66 anos nesta sexta-feira (9/4), quando recebeu a primeira dose da vacina - (crédito: Pedro Marra/CB/DA Press)

A vacinação contra a covid-19 para idosos com 66 anos ou mais começou às 8h desta sexta-feira (8/4), em 50 pontos para a aplicação da primeira dose do imunizante. Aniversariante do dia, o morador de Vicente Pires, Aloísio Moreira, 66, comemorou como um presente a primeira dose, da vacina AstraZeneca, no drive-thru do Estacionamento 13 do Parque da Cidade.

"É uma alegria muito grande para mim receber a vacina no meu aniversário. Espero que o governo possa acelerar logo a vacinação, porque, no Brasil, é o jeito que dá para andar com as coisas nesse ritmo da campanha de imunização", comenta ele, que é dono de gráfica.

div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;">

Perguntado sobre a rotina durante a pandemia, ele conta que tem usado o tempo livre em casa para fazer receitas caseiras. "Tenho ficado mais na cozinha fazendo bolo de fubá, onde é melhor para eu me isolar das pessoas. Leio jornal todos os dias, mas tento não me afetar pelas notícias negativas e ver o lado positivo dessa pandemia. Já perdi muitas pessoas próximas para a covid-19, como colegas empresários, praticamente da mesma faixa etária que eu. O apoio familiar nessas horas é tudo para mim, desde o apoio da minha esposa e dos meus filhos. Por isso eu peço às pessoas não se aglomerarem em festas por aí. O vírus é perigoso, e muita gente acha que não vai contrair. Ficar é o melhor a se fazer", conta Aloísio.

O aposentado Serafim Francisco da Cruz, 66, chegou ao posto de vacinação do Parque da Cidade após tentar por três vezes, na semana passada, receber a primeira dose na região onde mora. "Foi um cansaço para mim, mas agora estou sendo vacinado com mais tranquilidade aqui na Asa Sul, porque não achei vacina para mim na Estrutural. As enfermeiras disseram que só tinha para profissionais de segurança pública", relata.

Ele diz que fica preocupado com as aglomerações em festas clandestinas. "É uma coisa que não podia acontecer, porque é isso que está alastrando o vírus. Ninguém usa máscara nesses lugares, o que não pode. São jovens em sua maioria, mas as pessoas têm que ter consciência disso. Vamos ajudar para ficar livres dessa doença", opina Serafim. "Peço isso porque fico mais em casa vendo TV com a minha esposa. Quando saio, é somente para ir ao mercado, porque os meus filhos trabalham e não pode ir por mim", acrescenta.

Doses

A retomada da imunização de idosos com 66 anos nesta sexta-feira foi possível após o recebimento de mais 67,9 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde à Secretaria de Saúde do DF. A intenção é finalizar a aplicação das vacinas neste grupo etário entre esta sexta (9/4) e sábado (10/4), com 14 mil doses destinadas a ele. Da nova remessa, 43 mil serão reservadas para a segunda dose.