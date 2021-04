PANDEMIA

Covid-19: Redes pública e particular têm ocupação de 97% de leitos de UTI Hospitais públicos do DF tem menos de 3% de camas para a doença disponíveis, enquanto hospitais privados têm pouco mais de 3% de leitos vagos. Lista de espera por uma cama de UTI tem 255 pessoas com suspeita ou confirmação de covid-19