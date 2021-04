Hospitais de campanha devem ser entregues na próxima semana. Veja imagens

SS Samara Schwingel

Hospital de Campanha do Plano Piloto, que será erguida no Autódromo Internacional Nelson Piquet - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Os três hospitais de campanha que estão em construção para aumentar a capacidade de atendimento aos pacientes com covid-19 no Distrito Federal devem ser entregues na próxima semana, em 14 de abril. Após a entrega, a expectativa do GDF é que, em até cinco dias, se tenha equipes e equipamentos para as unidades. Assim, os hospitais devem iniciar os atendimentos em 20 de abril.

As estruturas estão montadas nos endereços escolhidos no Plano Piloto, Gama e Ceilândia. Cada hospital terá cinco alas com 20 leitos cada, totalizando 100 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) voltadas para o tratamento da covid-19 em cada. No total, serão 300 novos leitos.

“A ideia é de um contrato temporário por seis meses podendo ser estendido caso haja necessidade”, disse Rubens Oliveira, diretor financeiro da Novacap. Segundo ele, até o final desta sexta-feira (9/4), as obras devem alcançar 70% de conclusão.

Os três hospitais de campanha serão administrados pela Secretaria de Saúde. As unidades vão contar com leitos de suporte ventilatório pulmonar e também outros equipamentos hospitalares, além de profissionais de saúde necessários para o seu pleno funcionamento. A contratação prevê custos com locação, montagem, manutenção e desmontagem das estruturas, bem como com a execução das instalações prediais dos hospitais

Tanto a unidade do Plano Piloto, que será erguida no Autódromo Internacional Nelson Piquet, quanto a de Ceilândia, a ser montada na Escola Parque Anísio Teixeira, estão a cargo da empresa DMDL Montagens de Stands Ltda, que apresentou valor de R$ 6.597.500 por cada um dos lotes. A unidade do Gama, que vai ocupar o centro olímpico daquela cidade, será construída pela Paleta Engenharia e Construções Ltda, que propôs o custo de R$ 6.875.000 no pregão eletrônico promovido pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

