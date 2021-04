Quadrilha é presa por passar notas falsas de R$ 200 em Brazlândia

CB Correio Braziliense

A polícia recuperou as notas falsas utilizadas pelos estelionatários - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nesta quinta-feira (8/4), uma quadrilha que passava notas falsas de R$ 200 no comércio de Brazlândia. A equipe policial foi acionada após um comerciante denunciar o fato.

De acordo com a PMDF, dois homens e duas mulheres realizaram compras com as notas falsas nos comércios do centro da Vila São José e do Incra. Em alguns lugares, os suspeitos tiveram sucesso, em outros não. Um dos comerciantes conseguiu anotar a placa do veículo usado pelos estelionatários e informou aos policiais.

O carro foi encontrado em um salão de beleza na quadra 46, onde um dos suspeitos cortava o cabelo. Ao perceber a presença da equipe policial, umas das mulheres colocou o dinheiro falso dentro da lixeira do banheiro do estabelecimento. Segundo a corporação, eram seis notas falsas de R$ 200.

Dentro do automóvel, conforme a PMDF, havia grande quantidade de dinheiro trocado. Os policiais refizeram o trajeto feito pela quadrilha e recuperaram mais duas notas falsas no comércio de Brazlândia.

Os suspeitos foram encaminhados para a Polícia Federal (PF) e foram autuados pelo crime contra a economia nacional.