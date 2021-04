Covid-19: luvas com água morna dão conforto a pacientes em UTI

CB Correio Braziliense

As luvas ajudam a acalmar os pacientes que estão na UTI - (crédito: Divulgação/Iges-DF)

Solidão, incerteza e medo são alguns sentimentos que fazem parte do dia a dia de pacientes internados com a covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Diante disso, os profissionais de saúde do Hospital de Base decidiram adotar uma técnica que consiste em usar luvas cirúrgicas cheias de água morna para transmitir a sensação de calor humano.

A gerente de enfermagem, Thaís Ribeiro, explica que a equipe enche duas luvas com água morna e logo depois, o item é colocado em uma das mãos dos pacientes entre as duas luvas. “O paciente passa a ter a sensação de que alguma pessoa está segurando sua mão. Essa sensação produz conforto psicológico, ajudando a acalmar o paciente”, afirma.

Thaís descobriu a técnica ao pesquisar na internet métodos simples que produzem grandes benefícios para a saúde mental e física dos internados. “Vi que outros hospitais públicos brasileiros estavam usando essa técnica em pacientes com coronavírus”, revela. “Então, decidi adotá-la também no Hospital de Base. O resultado tem sido positivo”.

Reação positiva

O método também foi aprovado pela enfermeira-chefe da UTI covid-19 do Hospital de Base, Josilene Cardoso Pereira. Ela notou que os pacientes submetidos ao uso das luvas mornas ficaram bem mais tranquilos. “Observamos que os pacientes da UTI, que se sentem sozinhos, ficaram mais tranquilos”, relata. “Essa reação foi ainda melhor em pacientes que começam a retomar, aos poucos, a consciência”.

Além do bem-estar, a técnica facilita no momento de analisar o quadro clínico dos pacientes. Isso ocorre porque as luvas ajudam a aquecer as mãos para que os profissionais de saúde possam medir o grau de saturação de oxigênio do paciente.

Josilene Pereira destaca que o uso de drogas usadas para ajudar na circulação do sangue faz a temperatura do paciente baixar, dificultando a aferição, que é feita por meio do contato com os dedos do doente. As luvas aquecem as mãos, elevam a temperatura corporal e ajudam na medição. Antes, a equipe de saúde usava luvas de pano e algodão ortopédico.