Covid-19: DF registra 1.742 novos casos e 67 mortes nas últimas 24h

SS Samara Schwingel

A média móvel de mortes teve aumento de 33% se comparada a 14 dias atrás - (crédito: Christophe SIMON/AFP)

Entre quinta-feira (8/4) e sexta-feira (9/4), o Distrito Federal registrou 1.742 novos casos de covid-19. No mesmo período, foram notificadas 67 mortes, sendo que 11 ocorreram nesta sexta. Com as atualizações do boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Saúde, o DF chegou a 356.558 casos e 6.676 mortes pela doença.

Do total de casos, 336.987 (94,5%) são considerados recuperados. Entre as mortes notificadas nas últimas 24 horas, 61 pessoas eram residentes no DF, quatro em Goiás e outras duas em outros estados. Vinte e três pacientes tinham de 60 a 69 anos e 50 tinham alguma comorbidade.

A média móvel de casos chegou a 1.383,6, número 13,6% menor do que o registrado em 26 de março, há duas semanas. Já a média de mortes chegou a 67 — mais 33% quando comparado com o índice de 14 dias atrás.

Taxa de transmissão

De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde, a taxa de transmissão do vírus chegou a 0,83, mesmo valor registrado antes da fase mais aguda da pandemia no DF. Nesta quarta-feira (7/4), o índice estava em 0,86 e, no início da semana, estava em 0,91.