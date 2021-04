Hospital particular de Taguatinga vacinou adolescentes estagiários contra a covid-19

AI Ana Isabel Mansur PM Pedro Marra

Dois estagiários, adolescentes de 16 e 17 anos, foram vacinados contra a covid-19 no mês de março em um hospital particular de Taguatinga. O caso vai contra as regras da campanha de imunização do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde (SES-DF), que não permite a vacinação de menores de 18 anos.

Os dois jovens, contratados por um programa de menor aprendiz, prestam serviço para o Hospital Santa Marta (HSM), em Taguatinga Sul, onde ocorreu o caso. Em nota, a Secretaria de Saúde informa que as unidades hospitalares são as responsáveis pela inclusão de profissionais na lista e têm a obrigação de seguir os preceitos estabelecidos para a vacinação segundo orientação do Ministério da Saúde. “A pasta não faz chancela sobre listas enviadas pelos hospitais particulares”, diz o texto enviado pela assessoria de imprensa.

“Tão logo tomou conhecimento das supostas irregularidades, a Secretaria de Saúde enviou equipe para avaliar a veracidade das informações. A equipe orientou os responsáveis pelo processo de vacinação no hospital para que fosse feita a notificação no sistema dos referidos erros de imunização. O hospital privado também foi informado de que não pode executar a segunda dose da vacina nesses jovens, que terão que ser monitorados pelo hospital durante 30 dias”, informa a SES-DF em outro trecho.

Treinamento com bula dos imunizantes

A pasta ressalta que que todos os profissionais de nível superior, que estariam responsáveis pelas salas de vacinas em cada unidade hospitalar privada, receberam treinamento e orientações em 12 de março, das 8h às 12h, com o tema “capacitação em vacinação covid-19”, pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS). “Pelo Hospital Santa Marta, compareceu a enfermeira Gisele Magnan, que recebeu, além do treinamento, todos os materiais, informes técnicos e bula dos imunizantes que foram citados no treinamento”, comunica a secretaria.

De acordo com a Secretaria de Saúde, esse tipo de irregularidade será investigada pela força-tarefa da vacinação, coordenada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), com o intuito de apurar responsabilidade administrativa e eventualmente, penal. “No plano da Secretaria de Saúde, a Controladoria Interna investiga quando há denúncia contra servidores da pasta”, conclui a nota.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Hospital Santa Marta e aguarda um retorno. O espaço segue aberto para manifestações.