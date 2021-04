Homem é preso por furtar fiação elétrica de drive-thru para teste da covid-19

PM Pedro Marra

Um homem furtava fios de cobre em um drive-thru de teste para a covid-19, em Taguatinga, quando policiais militares do Grupo Tático Ambiental (GTA) o prenderam em flagrante. O acusado foi detido por volta das 22h30 de sábado (10/4) na região.

A equipe de militares fazia ronda na região próxima ao cemitério de Taguatinga quando viram o homem mexer na instalação elétrica do quiosque. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito correu, mas foi seguido e detido pelos PMs. Durante a varredura no local, os policiais encontraram grande quantidade de fios e tubos de cobre.

O detido foi levado à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), onde foi autuado por furto qualificado. “Ele estava arrebentando o fio elétrico e o condensador para roubar o cobre no quiosque do teste para a covid-19. Então, provavelmente, as pessoas que vierem aqui amanhã para fazer o teste, algo tão importante, não irão conseguir por conta desse indivíduo”, diz o segundo-sargento do Grupo Tático Ambiental, Maurício Alves.

Retrospecto

O detido faz parte da quadrilha presa, na última quarta-feira (7/4), próximo ao Balão do Gama. Os golpistas se disfarçavam de funcionários de empresa de telefonia para furtar cabos de energia.O Grupo Tático Ambiental encontrou os golpistas em dois carros. Os criminosos estavam vestidos com uniforme e usavam uma prancheta com ordens de serviço falsas com a logomarca de uma empresa de telefonia.

De acordo com o segundo-sargento Maurício Alves, a quadrilha fingia fazer manutenção na rede. “O disfarce encobria o crime”, acentua. “Os fios eram vendidos para um ferro-velho no Gama”.

O material apreendido foi furtado no Sudoeste. Mas os golpistas agiam em todo o Distrito Federal. No ferro-velho, a PM apreendeu cerca de 250 Kg de fios de cobre. A última remessa foi entregue na terça-feira (6/4), e o dono do estabelecimento foi detido por receptação. Ao todo, os militares apreenderam 30 rolos de cabo pesando quase uma tonelada.

Os seis homens foram levados para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama). Os cinco integrantes da quadrilha vão responder por furto qualificado e associação criminosa.