Rede de saúde privada tem apenas um leito de UTI da covid-19 vago

PM Pedro Marra

(crédito: Iges-DF/Davidyson Damasceno)

A rede privada de hospitais está com apenas um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) vago em todo o Distrito Federal. Do total de 445 leitos, para atendimento a pacientes adultos e pediátricos com covid-19, 402 estão com pessoas internadas e 42 estão bloqueados. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto está em 99,7%. As informações foram atualizadas pelo portal InfoSaúde-DF, às 7h10, deste domingo (11/4).

Na rede pública, são 20 leitos de UTI disponíveis para pacientes dos seguintes tipos: neonatal, adulto e pediátrico, conforme divulgação da Secretaria de Saúde (SES-DF) às 8h10 de hoje. Para esse grupo, a taxa de ocupação é de 95,5%.

Considerando o total de 451 leitos de UTI para tratamento da doença, 410 estão com pessoas acamadas e 21 para serem liberados. Em relação aos pacientes adultos, a ocupação fica em 96% nos hospitais públicos.

Em até 15 dias, o tempo de permanência no leito de UTI da covid-19 é de 82,9%. Entre 16 e 30 dias, ficam internados 13,1% dos pacientes. Apenas 3,9% ficam mais de 30 dias em um leito de Unidade de Terapia Intensiva.