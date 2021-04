Mãe e filho são atropelados por moto em Ceilândia Sul

PM Pedro Marra

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma mulher se 21 anos morreu após ser atropelada, na manhã deste domingo (11/4), na QNM 8 Via Leste, em Ceilândia Sul. Ela e o filho, 4 anos, foram atingidos por uma moto Honda CB 300 vermelha, conduzida pelo motociclista identificado apenas como Phelipe, 29. A criança foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

A mãe do menino sofreu uma parada cardiorrespiratória após ser atingida pela moto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) trabalhou na ocorrência às 10h46 de hoje com quatro veículos, uma aeronave e 20 militares. Populares ficaram aglomerados perto do local do acidente.

Confira um vídeo do atendimento:

De acordo com a corporação, o condutor da moto, Phelipe, não sofreu ferimentos no acidente. Ele permaneceu no local para acompanhar o atendimento. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) assumiu a ocorrência e a Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada para o local.