Acidente em Planaltina deixa motorista com suspeita de trauma craniano

PM Pedro Marra

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Um acidente entre uma carreta e um Honda Fit de cor preta deixou a dona do veículo, identificada como Fabiane, de 39 anos, desorientada. Ela foi levada para o Hospital Regional de Planaltina (HRP) com suspeita de trauma cranioencefálico (TCE) e outras escoriações no corpo. A colisão entre os veículos aconteceu neste domingo (11/4), às 9h44, no km 15 da BR-020, em Planaltina.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência com quatro viaturas e 18 militares. Fabiane foi, então, retirada pelos bombeiros e transportada para o hospital da região.

A carreta de cor branca era conduzida por um homem de 42 anos, que não sofreu ferimentos. Após o acidente, ele permaneceu no local para prestar assistência à vítima. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a ocorrência. A reportagem procurou a corporação para obter maiores informações, e aguarda retorno.

