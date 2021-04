Covid-19: DF tem 10 leitos de UTI vagos e fila de espera com 380 pessoas

PM Pedro Marra

Na rede pública de saúde, taxa de ocupação está em 97,92%,o que significa que, dos 450 leitos, 424 têm pacientes - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Na tarde desta segunda-feira (12/4), o sistema de saúde do Distrito Federal conta com 10 vagas em leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) voltados para o tratamento da covid-19, considerando as redes pública e privada. Há 57 leitos bloqueados aguardando liberação. Enquanto isso, 380 pessoas esperam na fila por uma UTI, sendo 250 com suspeita ou confirmação de infecção pelo coronavírus.

A Secretaria de Saúde detalha que a internação em leitos de UTI "segue critérios específicos que variam de forma individual para cada paciente, pois cada um possui necessidades clínicas distintas". A pasta afirma que a Central de Regulação, que funciona 24 horas por dia e sete dias por semana, avalia caso a caso e encaminha os pacientes respeitando a prioridade de internação avaliada pelos médicos e se o leito possui o suporte necessário para atender determinado paciente. Por esses motivos, a atualização da lista ocorre ao longo do dia.

Ocupação do sistema de saúde

Os dados referentes à ocupação de leitos de UTI e fila de espera são do Info Saúde, portal de transparência da Secretaria de Saúde. De acordo com o site, no total, o DF conta com 894 leitos de UTI voltados para pacientes com covid-19. Destes, 827 estão ocupados, o que representa 92,5% vagas.

Do total de leitos, 450 são da rede pública de saúde, que opera com ocupação total de 97,92%, com 424 leitos com pacientes, nove vagos e 17 bloqueados aguardando liberação. Na rede particular, a taxa de ocupação é de 99,75%, pois, das 444 UTIs, 403 estão ocupadas, uma está livre e 40 estão bloqueadas aguardando liberação.