DD Darcianne Diogo

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Em março, o Distrito Federal registrou o menor número de homicídios dos últimos 22 anos, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF). O levantamento, divulgado nesta segunda-feira (12/4), também aponta redução na quantidade de vítimas dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI’s), o que inclui latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e homicídios — no primeiro trimestre deste ano, a redução chegou a 35,3%, o que significa 48 vidas poupadas nesse período.

“Em 2019, antes da pandemia, tivemos a menor taxa de vítimas de homicídio dos últimos 35 anos. Isso mostrou que a estratégia estava dando certo, mas precisávamos avançar. Em 2020 superamos esse recorde com a menor taxa dos últimos 41 anos, mesmo diante das incertezas da pandemia. Continuamos nos aperfeiçoando, com estipulação de metas até o fim de 2022 e avaliação contínua de resultados, para assim, conseguirmos manter as reduções significativas do ano passado”, enfatiza o secretário da SSP-DF, delegado Júlio Danilo.

Entre janeiro e março do ano passado, 116 pessoas foram assassinadas. No mesmo período deste ano, o número de vítimas caiu para 82, uma redução de 29,3%. As tentativas de homicídio também tiveram diminuição de 212 para 149 registros. Além disso, os crimes de latrocínio (roubo seguido de morte) apresentaram queda de 70% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2020. “O alto percentual de resolução de crimes contra a vida da Polícia Civil foi muito importante nesse processo. A identificação e prisão de autores impactam na incidência deste tipo de crime, pois impede que estes criminosos reincidam ou mesmo sejam vítimas”, avalia Danilo.

Secretário de segurança pública do DF, Júlio Danilo, destaca a intensificação da operação integrada Quinto Mandamento (foto: Marcelo Ferreira)

O secretário destaca, ainda, a intensificação da operação integrada Quinto Mandamento, que realizou 3 mil abordagens a pessoas e mais de 700 a veículos nos primeiros três meses de 2021. “A intenção da operação é simples: preservar o maior bem do ser humano, que é a vida. Para isso focamos nossas ações em locais, dias e horários críticos para coibir o tráfico de drogas e para retirar armas ilegais das ruas, crimes que têm relação direta com os homicídios”, pontuou.

Para o diretor-geral da PCDF, delegado Robson Cândido, a alta capacidade técnica dos policiais e os investimentos em tecnologia e inteligência são essenciais para a efetividade das investigações. “Temos um plantão especializado, voltado somente a preservação de locais de crimes. Isso nos permite produzir conhecimento qualificado para pautar nossa atuação. Toda delegacia tem hoje um protocolo de atuação que define prioridades e procedimentos das investigações. Temos uma PCDF capacitada, que vem garantindo alto índice de condenações de criminosos”.

Integração

Para o comandante geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coronel Márcio Vasconcelos, as diversas operações integradas coordenadas pela SSP/DF, como a Vita Salutem e a Quinto Mandamento, contribuíram para a redução de quase 35% nos Crimes Contra o Patrimônio (CPP), o que inclui roubos a comércio, a transeunte, em transporte coletivo, de veículo, a residência e o furto em veículo.

“Ter as forças de segurança e outros órgãos trabalhando de forma integrada foi primordial para o DF atingir números tão importantes de redução da criminalidade. A Polícia Militar sempre foi e sempre será uma parceira nas ações de combate e prevenção do crime. Continuaremos integrados a outros órgãos nesse esforço conjunto de promover a segurança e o bem estar da população”, garantiu o comandante.

Crimes contra o patrimônio

Em relação aos crimes contra o patrimônio, furto de veículos teve a maior queda (-38,5%). Na sequência, aparece o roubo em transporte coletivo (-36,7%), o roubo a transeunte (-34,6%), o roubo de veículo (-30,8%), roubo em comércio (-29,5%) e o roubo à residência (-12,5%).

“A queda nestes tipos de crime representa 3,7 mil roubos e furtos a menos no Distrito Federal. São crimes que impactam diretamente na sensação de segurança da população. A Polícia Militar e as demais forças de segurança têm o desafio de manter estes crimes em queda e, se for possível, baixar ainda mais. Com muito trabalho, coordenação e inteligência vamos conseguir”, finalizou Vasconcelos.