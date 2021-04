Homem tenta matar rival com facada no pescoço em Vicente Pires

DD Darcianne Diogo

Policiais da 38ª DP (Vicente Pires) prederam o suspeito na casa dele, próximo ao bar - (crédito: Sarah Peres/CB/D.A Press )

Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), após tentar matar um rival, de 48 anos, em um bar de Vicente Pires. O caso ocorreu na noite desse domingo (11/4). Suspeito atacou a vítima com uma facada no pescoço. Ela foi socorrida ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), recebeu atendimento médico e foi liberada. Agentes da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) localizaram o agressor em casa, próximo ao local do crime. Investigação indica que os dois se conheciam e tinham uma rixa entre si.

Segundo a 38ª DP, os dois estavam em um bar da região bar e se encararam. A vítima, então, deixou o estabelecimento e se dirigiu para um terreno abandonado a fim de usar drogas, de acordo com a PCDF. Poucos minutos depois, o outro homem saiu do bar e, armado com uma faca, atingiu o pescoço do desafeto. "O autor alegou que a vítima o ofendeu quando saiu do estabelecimento e disse que não gostou de ser ofendido na frente da companheira e, por isso, teria cometido o crime", detalhou o delegado-chefe da 38ª DP, João Ataliba Neto.

O suspeito foi preso em flagrante e indiciado por tentativa de homicídio. Caso seja condenado, ele pode pegar de 4 a 13 anos de prisão.