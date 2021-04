Covid-19: Bares poderão funcionar até 21h a partir de terça-feira (13/4)

SS Samara Schwingel

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

No Diário Oficial do Distrito Federal desta terça-feira (13/4) será publicado um novo decreto que dispõe sobre as medidas restritivas adotadas na cidade para combate à pandemia de covid-19. Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, serão quatro alterações.

As informações foram divulgadas na tarde desta segunda-feira (12/4), no Palácio do Buriti. Segundo Gustavo, o governador Ibaneis Rocha (MDB) vai autorizar a realização de competições esportivas profissionais após as 22h, sem público. Além disso, a venda de bebidas alcoólicas será permitida até as 21h, assim como o funcionamento de bares e restaurantes, que, por enquanto, só podem funcionar até as 19h. O funcionamento de marinas nos clubes recreativos será liberado, porém com ocupação limite de 50%.



As medidas passam a valer a partir de terça-feira, depois que o novo decreto for publicado. Segundo Gustavo Rocha, o governador se baseou na queda da taxa de transmissão, que chegou a 0,87 nesta segunda-feira, e em outros índices da pandemia nos últimos dias.

Porém, algumas regras serão estabelecidas para o funcionamento dessas atividades. Os bares e restaurantes não poderão atender clientes em pé nem gerar aglomerações. Os participantes dos eventos esportivos deverão, após o fim dos jogos, se dirigir diretamente para as respectivas residências.