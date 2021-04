Vacinação da gripe pode evitar internações no DF, diz pesquisador da UnB

LP Larissa Passos

Para Gustavo Romera, a vacinação é um gesto de solidariedade com outras pessoas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O CB.Poder — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — desta segunda-feira (12/4) recebeu o pesquisador do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade de Brasília (UnB) e diretor da Faculdade de Medicina, Gustavo Romero. Em entrevista ao jornalista Alexandre de Paula, ele ressaltou que as pessoas devem se vacinar contra a gripe para diminuir a possibilidade de internação no sistema de saúde do Distrito Federal.

Para Gustavo Romero, a vacinação contra a Influenza é um gesto de solidariedade com outras pessoas que, eventualmente, “não tiveram acesso à vacina de covid-19, que vão pegar covid-19, que podem ficar graves e que vão precisar de um leito no hospital”. O pesquisador afirmou que a população pertencente ao grupo prioritário da imunização que não se vacinar pode adquirir a gripe e podem ficar em estado grave.

“Não fazer o uso de insumo (vacina contra gripe) que, eventualmente, pode prevenir o próprio agravo e, ainda, solidariamente facilitar a possibilidade de não concorrer com o mesmo leito de UTI de alguém, que não teve essa oportunidade de vacinação”, completou o diretor da Faculdade de Medicina.

A 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começou nesta segunda-feira e vai até 8 de julho. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) prevê a imunização de 90% do público-alvo. Em algumas clínicas e laboratórios da rede privada, a campanha começou e segue até que acabem os estoques

