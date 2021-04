Covid-19: Leitos pediátricos de UTI atingem lotação de 100%

JM Jéssica Moura

Lotação das UITs públicas é superior a 94% nesta terça - (crédito: Breno Esaki)

Apesar da ampliação na oferta de leitos para tratamento intensivo de pacientes infectados pelo coronavírus, as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para cuidar desses pacientes seguem cheias. Na manhã desta terça-feira (13/4), não havia vagas nos hospitais públicos para internar crianças acometidas pela doença.



O painel InfoSaúde informa ainda que 50% dos leitos neonatais estão ocupados. Quanto aos leitos adultos, 94,74% estão cheios. Com isso, a lotação total das UTIs públicas no Distrito Federal registrava a marca de 94,07% de ocupação até as 9h10.

A rede mobilizou 462 leitos para os pacientes mais graves com covid-19. Desses, 428 estão ocupados, e sete leitos são preparados e aguardam liberação. Ao todo, 27 estão livres para o atendimento dos infectados.

Fila de espera

Enquanto isso, 238 pessoas com suspeita ou diagnóstico de covid-19 esperam na fila por uma dessas vagas. A taxa de transmissão do coronavírus no DF subiu nos últimos dias: passou de 0,83 para 0,87 nessa segunda-feira (12/4). O DF acumula mais de 370,6 mil casos de covid-19 e mais de 6,8 mil pessoas morreram na capital federal por causa da infecção.

Rede privada

Nos hospitais privados, a pressão por atendimento também é elevada: metade dos leitos pediátricos estão cheios e resta uma vaga para crianças. A taxa de ocupação dos leitos adultos é de 98,77%: cinco leitos estão livres para esses pacientes. A rede privada dispõe de 448 leitos de UTI para os pacientes contaminados pela covid-19; 40 deles estão bloqueados e 402 estão ocupados.

Flexibilização

Apesar dessas condições no sistema de saúde, na manhã desta terça-feira (13/4), o governador Ibaneis Rocha (MDB) publicou um decreto no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) em que flexibiliza as restrições de funcionamento do comércio. Bares e restaurantes, por exemplo, podem operar até 21h e o horário de venda de bebidas alcoólicas também foi ampliado.