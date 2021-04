Inscrições para casamento comunitário terminam nesta quarta (14/4)

JM Jéssica Moura

Os documentos apresentados nas inscrições serão analisados entre 14 e 23 de abril - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Os casais que quiserem formalizar a união têm até esta quarta-feira (14/4) para se inscrever no projeto de casamento comunitário da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus). Desta vez, serão disponibilizadas 40 vagas.

Para se inscrever, é preciso preencher o formulário no site da secretaria. Os documentos submetidos pelos noivos serão analisados pela pasta entre 14 e 23 de abril. O resultado final com os habilitados será divulgado no dia 26. A iniciativa isenta os noivos das cobranças em cartórios e atende a famílias de baixa renda que recebem até dois salários mínimos ou que tenham renda per capita de meio salário.

A cerimônia está marcada para 30 de maio, e vai ocorrer em um dos cartões-postais da cidade, o Museu da República, na Esplanada dos Ministérios. Por meio de parcerias com empresas, a secretaria de Justiça também cobre gastos com cabelo e maquiagem. Na edição deste ano, a pasta alega que as medidas sanitárias e de distanciamento social serão cumpridas.

A lista dos documentos e formulários que precisam ser preenchidos estão no site da secretaria de Justiça. É preciso imprimir as páginas, preenchê-las e assinar. Em seguida, é preciso encaminhar esses papeis juntamente com outros documentos pelo formulário de inscrição.

Documentação

Cópia da Identidade

Cópia do CPF

Certidão de nascimento original

Comprovante de residência ou declaração de residência de próprio punho

Carteira de Identidade original das testemunhas