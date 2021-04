Vacina: frascos da CoronaVac são entregues com uma dose a menos

SS Samara Schwingel

Segundo a secretaria de Saúde, entrega com menos doses reduziu as vagas de agendamento da vacinação - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Alguns dos frascos de CoronaVac, vacina contra covid-19 produzida pelo Instituto Butantan (SP) em parceria com a farmacêutica Sinovac, que chegaram ao Distrito Federal continham uma dose a menos que o prometido. Segundo o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, os frascos deveriam conter 10 doses, porém, alguns foram entregues com apenas nove.

As informações foram divulgadas durante coletiva na tarde desta segunda-feira (12/4) no Palácio do Buriti. Segundo Okumoto, este é um dos motivos de terem sido disponibilizadas menos doses das vacinas para o agendamento dos profissionais de saúde que o previsto anteriormente. A principio, eram 5.008 doses, mas apenas 4.500 vagas foram abertas para este público. "Além disso, temos uma reserva técnica de 5% das vacinas", explicou Okumoto.

Okumoto garantiu que comunicou a empresa sobre os desfalques. O Butantan informou que todas as notificações recebidas pelo instituto até o momento relatando suposto rendimento menor das ampolas foram devidamente investigadas, e identificou-se, em todos os casos, prática incorreta na extração das doses nos serviços de vacinação. "Portanto, não se trata de falha nos processos de produção ou liberação dos lotes pelo Butantan", disse por nota.