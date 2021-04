PCDF prende traficantes que administravam ponto de drogas no Varjão

DD Darcianne Diogo

A 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) prendeu, no fim da tarde desta terça-feira (12/4), dois homens, 23 e 30 anos, por tráfico de drogas. A dupla foi detida na Quadra 5 do Varjão, mesma área onde o pequeno Davi Luca, 2, foi atingido com uma bala no olho durante uma troca de tiros, no sábado (10/4).

Segundo as investigações, a Quadra 5 da região é um dos pontos onde o tráfico de drogas é mais intenso na cidade e, por isso, tem sido alvo de monitoramento por parte da Polícia Civil. A equipe recebeu diversas denúncias anônimas e passou a apurar o comércio de entorpecentes no local.

Os policiais constataram que o jovem de 23 anos era responsável por abordar usuários de droga e levá-los até o ponto de venda, na Quadra 5, administrado pelo segundo envolvido, de 30 anos.

Com a dupla, a PCDF aprendeu porções de maconha, cannabis sativa L, dinheiro, tesouras e dois celulares. Os dois foram presos em flagrante pelos policiais e conduzidos para a 9ª DP, na qual foram autuados por tráfico de drogas. Caso sejam condenados, podem pegar de 5 a 15 anos de prisão, além de pagamento de R$ 500 a R$ 1,5 mil dias-multa.