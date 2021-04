Mega-Sena acumula com próximo prêmio de R$ 33 milhões

PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Sem ganhador ou ganhadora do concurso 2.361, o prêmio da Mega-Sena acumulou, nesta quarta-feira (14/4), com um total de R$ 33 milhões. Foram sorteados os seguintes números: 14 - 21 - 22 - 29 - 35 - 46. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números uma pessoa marcar, maior o preço da aposta e as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.

Dos números sorteados, 61 apostas acertaram cinco dezenas do resultado e levaram para casa R$ 42 mil. As mais de 3,7 mil pessoas que marcaram quatro números ganharam R$989. Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram criadas as Mega-Semanas que são exclusividade da Mega-Sena. Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião, são realizados três concursos semanais, às terças, quintas-feiras e sábados.

No sorteio, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis na folha de apostas. Para tentar a sorte de faturar a bolada, a pessoa deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você, a chamada Surpresinha, ou pode concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).