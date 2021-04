Acusado de violência doméstica, agente penitenciário tem armas recolhidas

DD Darcianne Diogo

As armas foram apreendidas após o registro de violência feito pela mulher - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, na noite desta terça-feira (13/4), mandado de busca e apreensão de armas de fogo na residência de um agente penitenciário, 40 anos, investigado por injuriar a companheira, 47 anos.

O servidor trabalha em outro estado, mas mora no DF. Segundo as investigações conduzidas pela 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), o homem é acusado de praticar violência moral e psicológica contra a mulher, motivo pelo o qual teve o mandado expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar. “Na residência dele, apreendemos uma pistola .380 e um rifle de calibre .22. Ele foi judicialmente afastado do lar conjugal e proibido de manter contato com a vítima, familiares dela ou testemunhas por qualquer meio de comunicação”, detalhou o delegado-chefe da 38ª DP, João Ataliba Neto.

A mulher registrou boletim de ocorrência e requereu as medidas protetivas contra o homem de forma on-line, pela delegacia eletrônica. As protetivas foram deferidas pelo juizado no mesmo dia. Vale ressaltar que as vítimas de violência doméstica também podem contar com a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), a mais recente inaugurada em Ceilândia, que funciona 24 horas por dia. Outros canais para denúncia são o número da Polícia Civil (197), e-mail (denuncia197@pcdf.df.gov.br) ou WhatsApp (61) 98626-1197.