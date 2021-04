Detran retoma agendamento de provas teóricas e práticas de direção

CB Correio Braziliense

As provas estavam suspensas por causa das aglomerações geradas durante o exame - (crédito: Hiram Vargas/Esp. CB/D.A Press)

A realização das provas teóricas e práticas de direção será retomada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). A partir das 10h desta quarta-feira (14/4), os candidatos podem marcar o horário dos exames. As bancas examinadoras voltam ao trabalho neste sábado (17/4) para as provas práticas, e, na na segunda (19/4), para os testes teóricos.

Ao todo, até 30 de abril, 3.048 vagas para exames teóricos e 2.655 para exames práticos serão disponibilizadas. O Detran ainda vai mobilizar bancas de testes práticos em três horários, para diluir os participantes e diminuir a quantidade de pessoas por rodada.

Nesse retorno, o órgão reforça que mais medidas sanitárias serão implementadas para evitar a disseminação do coronavírus: menos exames teóricos serão aplicados mensalmente e o limite de candidatos por veículo dos testes práticos será reduzido de seis para quatro pessoas.

Os exames foram suspensos em 22 de março pelo Detran em função do avanço da pandemia de coronavírus na capital federal. Segundo a autarquia, os flagrantes de desrespeito às normas de segurança sanitária eram constantes durante as provas, por isso a decisão de suspender as atividades à época.

Com isso, segue obrigatório o uso de máscaras e medidas como uso de álcool em gel para higienizar as mãos, além manutenção dos vidros dos carros abertos durante os testes práticos.