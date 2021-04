Covid-19: Águas Lindas limita horário de atividades essenciais ou não

CB Correio Braziliense

Medida foi tomada para conter a transmissão do novo coronavírus - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Águas Lindas de Goiás, uma das cidades que compõem o Entorno do Distrito Federal, determinou, nesta quarta-feira (14/4), um horário limite, das 5h às 23h, para o funcionamento de atividades, sejam elas essenciais ou não essenciais. De acordo com o decreto municipal, os estabelecimentos considerados não essenciais ficam proibidos de funcionarem durante o fim de semana. As ações são parte do combate à covid-19 na região.

São essenciais atividades como: farmácias, serviços funerários, hospitais e clínicas veterinárias, produtores e fornecedores de bens e serviços ligados à saúde ou alimentação, atividades de comunicação, serviços de transporte, hotéis, construção civil, escritórios de advocacia e contabilidade, e óticas. As atividades que estiverem suspensas poderão funcionar por meio de delivery.

Durante a semana, os estabelecimentos que estiverem funcionando deverão seguir regras específicas. Atividades religiosas, por exemplo, só poderão funcionar com 30% da capacidade total, assim como academias, salões de beleza, mercados, shoppings e escritórios. Veja a lista completa aqui.

Eventos como shows, festas e cinemas seguem sem autorização para serem realizados. Além disso, a população ainda deve observar os protocolos de segurança como distanciamento social, uso da máscara facial e do álcool em gel.