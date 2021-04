Covid-19: DF lidera negociações de compra da Sputnik V

SS Samara Schwingel

A intenção é comprar 28 milhões de doses assim que a Anvisa liberar o uso da vacina - (crédito: Divulgação/Sputinik V)

O Consórcio Brasil Central (BrC), grupo composto por sete estados e liderado pelo Distrito Federal, negocia, diretamente com o Fundo Soberano Russo (FSR) a compra de 28 milhões de doses da Suptnik V, vacina russa contra a covid-19. Durante reunião nesta quarta-feira (14/4), o grupo assinou uma carta de intenção de compra do imunizante. Porém, a vacina ainda aguarda aval da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser utilizada no Brasil.

O governador Ibaneis Rocha (MDB), líder do BrC, afirmou ao Correio que as negociações ocorrem sem empecilhos. Segundo o consórcio, tão logo ocorra a liberação pela Anvisa, o grupo estará pronto para fazer a compra. Os detalhes, como valor do contrato e data estipulada para entrega, não foram divulgados.

O BrC é composto pelos governos de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins, além do DF. O secretário executivo é o vice-governador do DF, Paco Brito. Como a Sputnik V só tem eficácia com aplicação dupla, caso as negociações avancem, serão doses de vacinas para 14 milhões de pessoas em todo o país.

Anvisa

Em nota divulgada pela Anvisa em 12 de abril, a agência informou que, a pedido do Fundo Soberano Russo, a inspeção agendada nas duas fábricas da vacina Sputnik V teve sua agenda alterada. “A inspeção marcada inicialmente para os dias 15 a 21/04 na empresa JSC Generium será realizada de 19 a 23/04, acontecendo, assim, no mesmo período da visita na empresa UfaVita”, informou o texto.

Com esse realinhamento, as duas equipes de especialistas da Anvisa sairão do Brasil juntas e as inspeções ocorrerão concomitantemente. “A nova data da viagem ainda será confirmada após a emissão das passagens”, completou.