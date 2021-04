Homem ameaça matar mulher com facão no DF e acaba preso

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

A 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) deflagrou, na noite desta terça-feira (13/4), a operação Adão Negro e prendeu um homem, 50 anos, acusado de ter ameaçado e injuriado a companheira. O caso aconteceu no Assentamento 26 de Setembro. O nome da operação é baseado no personagem fictício "Black Adam", supervilão da história em quadrinhos.

De acordo com a apuração policial, o homem teria ficado com raiva da mulher por ela ter saído de casa e demorado a retornar. Por volta das 22h, a filha da vítima relatou à mãe que o autor dizia que iria matá-la. Ao entrar em casa, o agressor xingou-a e disse que iria “picotá-la” com um facão.

Assustada com a atitude do companheiro, a vítima registrou boletim de ocorrência por violência doméstica por meio da delegacia eletrônica da Polícia Civil do DF (PCDF). Ao tomarem conhecimento dos fatos, policiais do plantão da 38ª DP foram até a residência da vítima, apreenderam o facão utilizado para ameaçar a mulher, prenderam o homem e o conduziram até a 12ª DP (Taguatinga Centro), unidade onde foi autuado em flagrante. Caso seja condenado, pode pegar até m ano de prisão.