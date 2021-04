Vestiário da piscina de ondas, no Parque da Cidade, passa por reforma

CB Correio Braziliense

A reforma já começou e o vestiário está sendo quebrado pela empresa que ganhou a licitação da reforma - (crédito: Lúcio Bernardo Jr / Agência Brasília)

O governo do Distrito Federal anunciou,, nesta quinta-feira (15/4), mais uma etapa das reformas no Parque da Cidade. Agora, os vestiários da Piscina de Ondas vão passar por reparos e poderão ser usados pelos frequentadores do espaço de lazer.

Ao todo, serão investidos R$ 1 milhão na revitalização pela Secretaria de Obras, que envolve a reforma em 27 quadras de esporte: 20 poliesportivas, cinco de tênis e duas de beach tênis. Cerca de 100 mil pessoas passam pelo Parque durante os fins de semana e poderão usufruir das melhorias na estrutura.

As obras geram 60 empregos diretos e indiretos. A empresa La Dart Indústria e Comércio venceu a licitação para realizar a reforma e começou a demolição dos vestiários antigos, em que o piso e as paredes foram derrubados. Além disso, a impermeabilização da laje será refeita para evitar goteiras e infiltrações.

As instalações elétricas do vestiário também serão substituídas por novas, assim como os azulejos, divisórias de banheiro, trocadores e esquadrias. Contudo, a ideia é manter a estrutura projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A piscina segue desativada.

Nas quadras, o alambrado está sendo consertado e uma nova mão de pintura será aplicada no piso. A calçada também foi quebrada para a construção de um novo passeio de concreto polido, que vai se estender do estacionamento 6 até a quadra de esportes ao lado da Piscina de Ondas.

A iluminação também será consertada e o espaço será adequado aos requisitos de acessibilidade, com aplicação de piso tátil nas calçadas. Um novo sistema de drenagem será instalado e os meios-fios serão realinhados.

De acordo com a administração do Parque da Cidade, essa é a primeira grande reforma do espaço desde a inauguração do local, em 1978. Os frequentadores cobram ainda melhorias em outros pontos, como na Praça das Fontes, Castelinho e no Parque Ana Lídia.