CB Correio Braziliense

Militares são ouvidos pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde do MPDFT -

A 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (Prosus) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) realiza, nesta quinta-feira (15/4), uma oitiva com os policiais militares acusados de furar a fila da vacinação contra a covid-19. A 2ª Prosus apura se houve ou não irregularidades na imunização dos militares. Os depoimentos continuam nesta sexta-feira (16/4) e na próxima segunda (19/4).

O ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Julian Rocha Pontes; o ex-subcomandante-geral coronel Cláudio Fernando Condi e o irmão dele, o subcomandante operacional do 2º Comando de Policiamento Regional, tenente-coronel Eduardo Condi são acusados de tomar a vacina antes da hora. Após as acusações, os dois primeiros foram exonerados do cargo no início de abril.



O terceiro envolvido nas acusações, Eduardo Condi, passou a atuar na área administrativa da corporação após ser indiciado no caso da Naja, que tomou grandes proporções no Distrito Federal. Ele é padrasto de Pedro Henrique Krambeck, o estudante de medicina veterinária picado pela serpente, e, no esquema criminoso, teria dado suporte financeiro e material para que a residência servisse de cativeiro ilegal para cobras. O tenente-coronel responde a 23 processos por tráfico de animais silvestres, fraude processual, maus-tratos e associação criminosa.

Na última quarta-feira (14/4), foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) que o ex-comandante-geral da PM, Julian Rocha Pontes, foi transferido para a reserva remunerada. Ele foi exonerado do cargo após fontes informarem que se vacinou na Unidade Básica de Saúde I (UBS I) da Asa Sul, em 31 de março. Em resposta ao Correio, à época, Pontes afirmou que o ato “não foi ilegal” e defendeu que, em nenhum momento, furou os critérios estabelecidos para a vacinação.



A primeira etapa da vacinação contra a covid-19 dos profissionais das forças de segurança do Distrito Federal começou em 5 de abril. Inicialmente, foram vacinados aqueles que estão na linha de frente, devido a maior exposição, risco de contágio e transmissão do vírus, assim como os que são envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar e na vigilância das medidas de distanciamento social.